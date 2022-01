Los Rolling Stones están de aniversario, celebran 60 años con una colección de doce sellos postales

Los miembros que aun viven de la banda, colaboraron con la empresa de correos y mensajería en el diseño del tributo.

Ocho de los sellos mostrarán imágenes de algunas de las actuaciones más destacadas de la banda, como el concierto gratuito del 5 de julio de 1969 en el Hyde Park londinense, tras la muerte el 3 de julio de ese año del miembro fundador Brian Jones, indicó la compañía.

En ese festival, bautizado como "The Stones In The Park", debutó el nuevo guitarrista, Mick Taylor, que después sería sustituido por Ronnie Wood.

Otras actuaciones recogidas en las estampas son las de Rotterdam (Países Bajos) en agosto de 1995 o su bolo en el festival de Knebworth (Inglaterra) en el mismo mes de 1976.