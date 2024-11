El debate sobre cómo ven los perros ha generado curiosidad durante años. Una de las creencias más populares es que nuestros amigos de cuatro patas ven el mundo únicamente en blanco y negro. Sin embargo, ¿qué tan cierta es esta afirmación? Aquí exploraremos la verdad detrás de este mito, basándonos en investigaciones científicas y observaciones sobre el comportamiento canino.

Más contenido para ti: Consejos para que tu perro no dañe el árbol de Navidad: guía práctica

¿De dónde surge el mito del blanco y negro?



La idea de que los perros ven en blanco y negro proviene de estudios realizados en el siglo XX, cuando se sabía poco sobre la visión animal. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que la capacidad de ver colores estaba limitada a los humanos y ciertos primates. Esta creencia se reforzó debido a las diferencias estructurales en los ojos de los perros en comparación con los de los humanos.

Los perros tienen una retina con menos conos, las células responsables de detectar el color, en comparación con los humanos. Esto llevó a la conclusión temprana de que su percepción del color era muy limitada, lo que dio lugar al mito de que solo perciben sombras de blanco, negro y gris.

También te puede interesar: Cómo mejorar el ánimo de tu perro: consejos clave para verlo feliz



La verdad detrás de la visión de los perros



Hoy en día, gracias a avances en la investigación científica, sabemos que los perros no ven en blanco y negro. Aunque su percepción del color no es tan rica como la de los humanos, tienen la capacidad de distinguir ciertos colores. Los ojos de los perros contienen dos tipos de conos, mientras que los humanos tienen tres. Esto significa que los perros ven el mundo a través de una gama de colores más limitada.

Los perros son dicrómatas, lo que implica que perciben colores principalmente en tonos de azul y amarillo. En cambio, no pueden distinguir el rojo ni el verde, que para ellos aparecen como sombras de gris o marrón. Esta limitación es comparable a la forma en que una persona con daltonismo percibe los colores.



¿Cómo ven los perros el mundo?



Imagina mirar el mundo a través de un filtro que realza los tonos amarillos y azules mientras apaga los rojos y verdes. Esa es la perspectiva canina. Por ejemplo, un juguete rojo brillante puede parecer marrón o gris para un perro, mientras que un juguete azul o amarillo destacará más en su campo visual.



Además, los perros tienen otras características visuales que compensan su limitada percepción del color. Por ejemplo, poseen una excelente visión nocturna gracias a una estructura llamada tapetum lucidum, que refleja la luz y les permite ver mejor en condiciones de poca iluminación. También tienen un campo visual más amplio que los humanos, lo que les permite detectar movimientos periféricos con mayor facilidad.



¿Por qué es importante entender cómo ven los perros?



Conocer la forma en que los perros perciben su entorno puede ayudarnos a elegir mejor sus juguetes, diseñar espacios más cómodos para ellos y mejorar nuestra comunicación con ellos. Por ejemplo, optar por juguetes en tonos amarillos o azules hará que sean más fáciles de detectar para ellos durante el juego.

También es útil para entrenar a los perros. Si sabemos que no distinguen entre el rojo y el verde, usar señales visuales basadas en esos colores puede generar confusión. En cambio, los contrastes de azul y amarillo son más efectivos para captar su atención.