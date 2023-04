Los participantes en Survivor, la isla de los famosos, luchan por la inmunidad ¿quién ganará?

Las mujeres lo están dando todo para no salir de la competencia.

Los nuevos líderes de Survivor, la isla de los famosos, tuvieron que ir a la tienda para reclamar su premio, por haber ganado la prueba de resistencia el pasado 30 de marzo. Federico compró dos beneficios para no salir de la competencia.



Por su parte, Tania Valencia compró una cobija para no morirse del frío en las noches. Además, buscará una estrategia para llegar a la final y ganarse los $500 millones.



Ahora bien, los participantes se prepararon para su primera prueba de inmunidad. Antes que nada, cada uno está mirando cómo salvarse. Margarita Reyes dijo que ella no tocará a las mujeres, por lo cual, votará primero por los hombres.



La dieron toda en la arena, para no tener que enfrentarse a un concejo tribal y ser eliminado. Cuando se reunieron con Tatán Mejía, explicó de qué se trata la prueba.



Debían sostenerse de una cuerda en el borde de una plataforma y cada vez se fue inclinando más. Por lo cual, debían concentrarse para superar esta prueba. Por lo cual, armaron grupos para enfrentarse y así sacar a los dos mejores y tener un ganador.



El primer equipo en pasar fue el blanco. Allí los famosos dieron todo de sí para no caerse. Eleider Álvarez fue el primer eliminado de la prueba, mientras sus compañeros luchaban por resistir cada vez más. Sin embargo, el capítulo continuará el próximo tres de abril para saber quién se salva.