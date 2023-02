Los lugares de Bogotá a los que no irías por amor: el trancón impide que las parejas se junten

Hay lugares inalcanzables para el amo, pues 4 horas de viaje requiere mucha paciencia y ni el amor alcanza para llegar tan lejos.

Existen muchos refranes populares que se relacionan con las relaciones amorosas, pero el de que el amor no mide distancias no está dentro de los que cumple una tiktoker bogotana que se ha hecho viral por cuenta de un video en el que dice cuáles son los lugares a donde no iría por amor.