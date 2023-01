Los Jonas Brothers tienen su propia estrella de Hollywood y anuncian su nuevo álbum

Nick Jonas hizo lo propio y durante toda la ceremonia no dejó de recibir apoyo de parte de Chopra, quien acudió con su bebé en brazos.

"Eres la calma y la locura, amo ser padre a tu lado", le dijo el cantante.

En los últimos minutos en los que los cantantes permanecieron en el estrado, Nick Jonas desveló que lanzarán su próximo disco el 5 de mayo y que este mismo año comenzarán una gira, desatando la emoción de los fans asistentes.

Los Jonas Brothers comenzaron su carrera en 2005 con el disco "It's About Time", un trabajo que tuvo poca repercusión.

Lea también: Cómo lucen los actores de la película Gladiador: así se ven 23 años después del estreno

Dos años más tarde presentaron el álbum "Jonas Brothers, del que surgieron éxitos como "Year 3000" y "S.O.S.", que los catapultaron a nivel internacional.

En 2008 se convirtieron en estrellas de Disney tras participar en la película televisiva "Camp Rock" y después de varios discos y conciertos alrededor del mundo anunciaron su separación en 2013.

En 2019, los hermanos regresaron a la escena musical con el tema "Sucker" del disco "Happiness Begins" y el último sencillo en el que han participado fue "Leave Before You Love Me", junto a Marshmello en 2021.