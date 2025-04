Después de conquistar las redes sociales con su tema “El Peludo” —que se viralizó a nivel mundial entre 2021 y 2022 y llegó hasta los pasos de Rosalía en TikTok—, los artistas caleños Los Farandulay vuelven con fuerza al panorama musical con una nueva propuesta que ya se posiciona como uno de los sonidos virales del momento. Su nueva canción, “Por rostro no es”, es un himno al empoderamiento y la autenticidad, que rompe estereotipos de belleza y pone a bailar a miles de personas dentro y fuera de Colombia.

El tema, que acumula más de 220.000 videos en TikTok, es una colaboración con Christopher (ex Kazadores) y Mike Floz (ex Son de Aka), tres representantes claves del género urbano en el Pacífico colombiano. La letra gira en torno a una idea contundente: que la belleza no está en el rostro, el pelo o las cirugías, sino en el flow que cada mujer le pone a lo que hace. Con frases como “por rostro no es, por pelo tampoco”, la canción conecta con un mensaje que se ha replicado ampliamente en redes sociales, especialmente entre mujeres que celebran su autenticidad.