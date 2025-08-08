Los de Adentro, una de las agrupaciones más emblemáticas del rock pop colombiano, anuncian su regreso a los escenarios con una gira que despierta recuerdos, abraza el presente y proyecta un nuevo capítulo musical: “Los de Siempre – Colombia Tour 2025”.

El tour acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum Los de Siempre, una producción que rinde homenaje a los clásicos de la música latinoamericana e internacional, versionados con el sello inconfundible de la banda.

Entre agosto y septiembre de 2025, la banda recorrerá 14 ciudades del país, incluyendo Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Ibagué, entre otras, llevando en cada presentación un viaje sonoro cargado de emoción, recuerdos y nuevos comienzos.

En el escenario, sonarán himnos generacionales como “Una canción”, “Nubes negras”, “Tú y yo” y “Dime que sí”, canciones que marcaron a toda una generación y que hoy reviven con más fuerza que nunca, ahora acompañadas de nuevas versiones de clásicos universales.

“Volver a encontrarnos con nuestro público es volver a casa. Los de Siempre es un disco hecho desde el alma, donde celebramos la música que nos formó, nos une y nos inspira. Esta gira es más que un concierto: es una fiesta de la memoria y un nuevo comienzo”, afirman los integrantes de la banda.

Prepárense para revivir la historia y descubrir lo nuevo. El rock colombiano vuelve con la fuerza de siempre… y con más vida que nunca.