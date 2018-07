Los Backstreet Boys sorprendieron a sus fans en un ascensor 

La famosa ‘boy band’ estadounidense, Backstreet Boys, se encuentra promocionando su más reciente sencillo ‘Don’t Go Breaking My Heart’.

Su nueva canción ha causado furor en las redes, pero más el regreso de la agrupación que ganó fama en los años 90 con sus éxitos musicales y sus elaboradas coreografías.

La fiebre por los Backstreet Boys no se va y así quedó demostrado en un reciente video compartido por Total Request Live (TRL), un programa de MTV.

En el video se ve la euforia colectiva que desataron los integrantes de la agrupación en varios fanáticos que se llevaron una grata sorpresa cuando compartieron el mismo ascensor con ellos.

Las tres primeras fanáticas vieron a Brian Littrell en una esquina esperando a alguien, cuando más adelante se empiezan a subir los otros miembros de la banda y muchos más fanáticos, que no solo pudieron tomarse fotos sino cantar a capela algunos de sus populares éxitos, como ‘I Want It That Way’, ‘Everybody’ y ‘As Long As Yoy Love Me’.

La música de los Backstreet Boys marcó a toda una generación de adolescentes, que todavía se sienten nostálgicos con las melodías de la agrupación conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

Como parte de su gira promocional, la agrupación paso hace algunos días por The Tonight Show y junto a Jimmy Fallon interpretaron ‘I Want It That Way’ usando solamente instrumentos de juguete, como ya ha hecho el presentador con otros artistas invitados.