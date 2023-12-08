Anne Hathaway y Emily Blunt: Así fue el reencuentro de las actrices de ‘El Diablo Viste a la Moda’

Anne Hathaway y Emily Blunt: Así fue el reencuentro de las actrices de ‘El Diablo Viste a la Moda’

¿Cuánto cobra Carolina Cruz por un saludo? Te lo contamos

¿Cuánto cobra Carolina Cruz por un saludo? Te lo contamos

En exclusiva: Así fueron los inicios de Ovy On the Drums

En exclusiva: Así fueron los inicios de Ovy On the Drums

Tendencias

Lola Índigo se suma junto a RVFV al hit de} SOOLKING “CASANOVA”

Comparte:

lola indigo

Tendencias

Lola Índigo se suma junto a RVFV al hit de} SOOLKING “CASANOVA”

Lola Índigo se suma junto a RVFV al hit de} SOOLKING “CASANOVA”

danielmurcia.jpg

Por: Daniel Murcia

LOLA INDIGO, LA SUPERESTRELLA ESPAÑOLA GALARDONADA CON MULTIPLES DISCOS DE ORO Y RVFV LE ABREN EL CAMINO AL HIT DE VERANO DE SOOLKING PARA ARRASAR A NIVEL MUNDIAL. 

EL ÉXITO INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN "CASANOVA" DE SOOLKING FEAT GAZO ES INNEGABLE CON 21 SEMANAS CONSECUTIVAS EN LOS CHARTS DE SPOTIFY TOP SONGS FRANCIA, CASI 100 MILLONES DE VISUALIZACIONES EN YOUTUBE Y DOBLE DISCO DE PLATINO EN FRANCIA. 

AHORA CON LA COLABORACION DE LOLA INDIGO, GANADORA AL MEJOR TOUR DEL AÑO ESPAÑA (LOS 40 MUSIC AWARDS) Y RVFV, LA CANCIÓN LLEGA A OTRO NIVEL CON UNA MEZCLA DE MUSICA DRILL, TRAP Y URBANO LATINO QUE PONDRA AL MUNDO A BAILAR. 

ESTA NUEVA VERSIÓN SERA ACOMPAÑADA DE UN VIDEOCLIP PROTAGONIZADO POR LOS TRES INTERPRETES Y RODADO EN LA CIUDAD DE PARÍS.
 

Siga a La Mega en Google News
Lola índigo
pencil

PUBLICADO: 08 diciembre - 2023

Después de leer esto
¿cómo te pareció?
Me gusta
Me gusta
0
Me encanta
Me encanta
0
Me divierte
Me divierte
0
Me asombra
Me asombra
0
Me entristece
Me entristece
0
Me enoja
Me enoja
0
banner megaland 2023
Radiocam

RADIOCAM

en vivo

Radiocam

#MiVidaEsLaMega

Lo último en...

Series

¿No tienes planes para este puente? Te dejamos dos telenovelas que enganchan de inicio a fin.

¿No tienes planes para este puente? Te dejamos dos telenovelas que enganchan de inicio a fin.

Leer nota
Me encanta
Me encanta
2

Cine

Dua Lipa en la Película Argylle

Dua Lipa se estrena como actriz junto a Henry Cavill en la nueva película "Argylle"

Leer nota

Tecnología

Te lo explicamos: ¿Cómo compartir estados en WhatsApp e Instagram simultáneamente?

Te lo explicamos: ¿Cómo compartir estados en WhatsApp e Instagram simultáneamente?

Leer nota
Me gusta
Me gusta
1

Famosos

Selena Gomez

Selena Gómez vuelve a creer en el amor ¿Quién es el afortunado?

Leer nota

Música

J Balvin

J Balvin regresa con fuerza: ‘Amigos’ pondrá a todos a perrear con Santa Claus

Leer nota

Series

¿No tienes planes para este puente? Te dejamos dos telenovelas que enganchan de inicio a fin.

¿No tienes planes para este puente? Te dejamos dos telenovelas que enganchan de inicio a fin.

Leer nota
Me encanta
Me encanta
2

Cine

Dua Lipa en la Película Argylle

Dua Lipa se estrena como actriz junto a Henry Cavill en la nueva película "Argylle"

Leer nota

Tecnología

Te lo explicamos: ¿Cómo compartir estados en WhatsApp e Instagram simultáneamente?

Te lo explicamos: ¿Cómo compartir estados en WhatsApp e Instagram simultáneamente?

Leer nota
Me gusta
Me gusta
1

Famosos

Selena Gomez

Selena Gómez vuelve a creer en el amor ¿Quién es el afortunado?

Leer nota

Música

J Balvin

J Balvin regresa con fuerza: ‘Amigos’ pondrá a todos a perrear con Santa Claus

Leer nota

Series

¿No tienes planes para este puente? Te dejamos dos telenovelas que enganchan de inicio a fin.

¿No tienes planes para este puente? Te dejamos dos telenovelas que enganchan de inicio a fin.

Leer nota
Me encanta
Me encanta
2

TopCine

Cine

Dua Lipa en la Película Argylle

Dua Lipa se estrena como actriz junto a Henry Cavill en la nueva película "Argylle"

Leer nota

Cine

¿Por qué 'The Marvels' ha sido un fracaso en taquilla? Esto dice Disney

¿Por qué 'The Marvels' ha sido un fracaso en taquilla? Esto dice Disney

Leer nota
Me gusta
Me gusta
1

Cine

La magia de Disney brilló en la premier de 'WISH'

La magia de Disney brilló en la premier de 'WISH'

Leer nota
Me gusta
Me gusta
4

TopMúsica

Música

J Balvin

J Balvin regresa con fuerza: ‘Amigos’ pondrá a todos a perrear con Santa Claus

Leer nota

Música

Mañana será bonito fest: boletas para concierto en Karol G en Medellín

Se liberan boletas para el ‘Mañana Será Bonito Tour’ de Karol G

Leer nota
Me encanta
Me encanta
8

Música

Iron Maiden concierto en Colombia: vendieron todo en 21 minutos

Iron Maiden hizo historia en Colombia: se agotaron las entradas en 21 minutos

Leer nota
Famosos

TopFamosos

Famosos

Selena Gómez vuelve a creer en el amor ¿Quién es el afortunado?

Leer nota

Famosos

Anne Hathaway y Emily Blunt: Así fue el reencuentro de las actrices de ‘El Diablo Viste a la Moda’

Leer nota

Famosos

¿Cuánto cobra Carolina Cruz por un saludo? Te lo contamos

Leer nota
Reviews

TopReviews

Mira todo Reviews
Calificación:
5/5

'Avatar 2' de James Cameron: la crítica elogia esta nueva película

Género: Fantasía

Estreno: 15 diciembre 2022

Leer nota
Calificación:
5/5

Película Smile: cuando algunas sonrisas están malditas

Género: Terror

Estreno: 30 julio 2022

Leer nota
Calificación:
3/5

'Jeepers Creepers: La reencarnación del Demonio' una película perfecta para los amantes del terror

Género: Terror

Estreno: 20 octubre 2022

Leer nota
Calificación:
3/5

'El club de los lectores criminales': película de terror en Netflix que te dejará sin aliento

Género: Terror

Estreno: 25 agosto 2023

Leer nota
Calificación:
4/5

Venganza Implacable: película de Netflix por la que no podrás despegar el ojo de la pantalla

Género: Acción

Estreno: 08 octubre 2020

Leer nota
Calificación:
5/5

'Avatar 2' de James Cameron: la crítica elogia esta nueva película

Género: Fantasía

Estreno: 15 diciembre 2022

Leer nota
Calificación:
5/5

Película Smile: cuando algunas sonrisas están malditas

Género: Terror

Estreno: 30 julio 2022

Leer nota
Calificación:
3/5

'Jeepers Creepers: La reencarnación del Demonio' una película perfecta para los amantes del terror

Género: Terror

Estreno: 20 octubre 2022

Leer nota
Calificación:
3/5

'El club de los lectores criminales': película de terror en Netflix que te dejará sin aliento

Género: Terror

Estreno: 25 agosto 2023

Leer nota
Calificación:
4/5

Venganza Implacable: película de Netflix por la que no podrás despegar el ojo de la pantalla

Género: Acción

Estreno: 08 octubre 2020

Leer nota
Calificación:
5/5

'Avatar 2' de James Cameron: la crítica elogia esta nueva película

Género: Fantasía

Estreno: 15 diciembre 2022

Leer nota
Mira todo Reviews
Paranormal

TopParanormal

Paranormal

Qué significa soñar con monstruos ¿es tan malo como parece?

Leer nota

Paranormal

¿Todavía no lo logras? Te damos un ritual terapéutico para superar a tu ex

Leer nota

Paranormal

¿Qué significa soñar con amigos de la infancia? Es más curioso de lo que imaginas

Leer nota