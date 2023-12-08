Lola Índigo se suma junto a RVFV al hit de} SOOLKING “CASANOVA”
Lola Índigo se suma junto a RVFV al hit de} SOOLKING “CASANOVA”
LOLA INDIGO, LA SUPERESTRELLA ESPAÑOLA GALARDONADA CON MULTIPLES DISCOS DE ORO Y RVFV LE ABREN EL CAMINO AL HIT DE VERANO DE SOOLKING PARA ARRASAR A NIVEL MUNDIAL.
EL ÉXITO INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN "CASANOVA" DE SOOLKING FEAT GAZO ES INNEGABLE CON 21 SEMANAS CONSECUTIVAS EN LOS CHARTS DE SPOTIFY TOP SONGS FRANCIA, CASI 100 MILLONES DE VISUALIZACIONES EN YOUTUBE Y DOBLE DISCO DE PLATINO EN FRANCIA.
AHORA CON LA COLABORACION DE LOLA INDIGO, GANADORA AL MEJOR TOUR DEL AÑO ESPAÑA (LOS 40 MUSIC AWARDS) Y RVFV, LA CANCIÓN LLEGA A OTRO NIVEL CON UNA MEZCLA DE MUSICA DRILL, TRAP Y URBANO LATINO QUE PONDRA AL MUNDO A BAILAR.
ESTA NUEVA VERSIÓN SERA ACOMPAÑADA DE UN VIDEOCLIP PROTAGONIZADO POR LOS TRES INTERPRETES Y RODADO EN LA CIUDAD DE PARÍS.
PUBLICADO: 08 diciembre - 2023
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