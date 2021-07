De acuerdo a la demanda que presentó, sus papás lo “tuvieron por su placer ” y esa no debería ser la prioridad al momento de tener un hijo.

Términos de demanda a sus papás por haberlo tenido sin su consentimiento

Samuel –el protagonista de la insólita historia de demanda a sus padres- dijo que, bajo el argumento de haberlos tenido por placer, todos los hijos deben pedir a sus progenitores que les paguen su manutención de por vida.

“Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres”, dijo el hombre que para algunos bien puede resultar ser un conchudo.

Y agregó: “Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decir: No hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo”.

La inaudita demanda actualmente hace curso en la India, donde se analiza si aprueban o desisten de la petición de este sujeto por haberlo concebido.