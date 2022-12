Al delantero de la selección Argentina le llovieron corazones, hasta el momento tiene 63.231.224.

La fotografía muestra a Messi sosteniendo la Copa del Mundo mientras sonríe eufóricamente, una primera instantánea que viene acompañada de otros felices momentos de él y los demás jugadores de la albiceleste.

En la descripción de la misma, el 10 agradeció a su familia, fans y compañeros el apoyo y esfuerzo realizado, un emotivo mensaje que acompañó con la siguiente frase: "tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……"

Hasta el momento, la imagen de Messi alzando la Copa es de las fotografías con más 'likes' en la red social, pues actualmente cuenta con 63.231.234 reacciones.