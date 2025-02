En el prestigioso Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, se celebra la esperada gala de los Premios Grammy 2025. La gran protagonista de la noche es Beyoncé, quien lideró las nominaciones con un total de 11 candidaturas. Le siguen Charli XCX y Post Malone, con 8 menciones cada uno, mientras que Billie Eilish y Kendrick Lamar suman 7 nominaciones. Entre las artistas más destacadas también se encuentran Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Taylor Swift, quienes consolidan su posición como figuras clave en esta edición.

Ganadores de los Grammy

Mejor álbum de rap:

Doechii, con Alligator Bites Never Heal.

Mejor álbum pop:

Taylor Swift y Jack Antonoff, productores del álbum ganador, aplauden de pie a Sabrina Carpenter.

Mejor álbum country:

Beyoncé, quien recibió el premio de manos de Taylor Swift.

Mejor artista nuevo:

Chappell Roan.

Mejor álbum pop latino:

Shakira, con Las Mujeres Ya No Lloran.

Mejor grabación del año:

Kendrick Lamar, con Not Like Us.

Canción del año:

Kendrick Lamar, con Not Like Us.

Álbum del año:

Beyoncé, con Cowboy Carter.