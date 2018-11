Laura Tobón le canta a los haters de la mano de famosos colombianos

La presentadora colombiana Laura Tobón sorprendió a todos sus seguidores con su propio ‘Roast Yourself Challenge’, en el que a través de una canción le canta a todos los que la critican.

La letra va para aquellos que le han dicho que “es gomela y se cree de otro país“, que “es interesada” o que incluso bromean con sus pocas aptitudes para el baile.

“Si perfecta no soy, no te molestes buscando el error. Si tan tonta yo soy, ¿por qué me sigues siempre a donde voy?“, dice el coro de la canción.

Si la letra ha llamado la atención de todos sus seguidores, sin duda lo que más los ha puesto a hablar son las estrellas colombianas que aparecen en el video de la canción, dirigido por Cristhian Mendoza.

Laura Tobón se rodeó de varios famosos colombianos en su videoclip; la ‘girl band’ Ventino, Paulina Vega, Goyo, Maleja Restrepo y el fotógrafo Andrés Espinosa son algunos de los que se unieron a la presentadora para cantarle a los haters.

“Mis amores quiero que nuestro Roast sea un símbolo de amor propio, aceptación, superación y empoderamiento ¡LOS AMO!”, escribió en su cuenta oficial de YouTube, en la que ya se posiciona con este video dentro de las primeras tendencias de la plataforma.

Con su ‘Roast Yourself Challenge’, Laura sigue trabajando en su faceta como youtuber. En su canal ya acumula más de 270 mil suscriptores, que siguen sus tips de maquillaje, retos y hasta datos curiosos de su vida personal.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega