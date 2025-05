Un lugar genuino donde el amor se vive con claridad y sin máscaras, el desamor no se oculta y las cosas de la vida se llaman por su nombre. Con este nuevo concepto, la artista colombiana sorprende y presenta su más reciente proyecto musical, uno que, sin duda, encantará a quienes lo escuchen y les dará la libertad de adoptarlo como parte de su propia historia.



En esta ocasión nos presenta “Ojalá”, un bambuco muy especial con un sonido pop/latino, honesto y valiente, donde Laura transforma el desamor en una carta empática dirigida a su expareja (quien le rompió el corazón) con la intención de que con su nueva novia no se repita la misma historia.



Es una canción muy especial para la artista, pues refleja uno de los aspectos más personales de su vida. Tanto así, que jamás imaginó que podría plasmar ese sentimiento en una canción ni que esta iba a salir a la luz.



“Hacerla, grabarla y crearla fue una locura. La escribí el día que me enteré de que mi exnovio tenía una nueva novia. No sentí envidia ni celos; solo anhelé que su historia con ella fuera diferente y que no repitiera los errores que cometió conmigo”, afirma Laura.



Más que un reclamo, “Ojalá” ofrece una advertencia nacida desde la experiencia: una voz que sabe lo que duele y que no quiere ver a otra mujer pasar por lo mismo. Es una letra vulnerable, pero a la vez tremendamente fuerte; íntima, pero universal.



“Es la historia de amor fallido convertida en sonoridad. Va para ella, la nueva novia de mi ex. Es un sentimiento que jamás pensé que llegaría a mi vida, y que se convierte en una canción mágica e inesperada, nacida desde el lugar más honesto de mi corazón”, concluye Laura Maré.