Tras el lanzamiento de “Ojalá” (un bambuco-pop valiente y honesto que transformó el desamor en una carta empática para que el ex sea mejor novio con su nueva novia) la cantautora colombiana Laura Maré presenta una continuación inesperada y necesaria: “Lo Que Tú Merecías”, en colaboración con la banda española Meler.



Lo que empezó como una reacción espontánea en redes sociales por parte del grupo español, se convirtió en una conversación musical entre dos visiones del amor: la de quien soltó con amor, y la de quien entendió (aunque tarde) cómo se debía amar. En esta nueva entrega, Meler asume la voz del ex, con un mensaje de redención y transformación. Laura, por su parte, continúa el relato iniciado en “Ojalá”, ampliando la historia desde la sonoridad, el empoderamiento y la autenticidad que la caracteriza.



“Para mí fue muy emocionante ver que una banda del otro lado del mundo reaccionó a Ojalá y le dio una respuesta tan valiosa. Esa que muchas mujeres soñamos escuchar tras una ruptura, y que pocas veces llega”, cuenta Laura Maré.



“Lo Que Tú Merecías” es más que una colaboración: es una canción que sana, conecta y es testimonio de que las personas si pueden cambiar. Una historia hecha música sobre lo que se aprende (y se pierde) cuando el amor no se da como se debe.

Por su parte, Meler cuenta que tras escuchar “Ojalá” quedaron enganchados con la idea y se preguntaron: ¿qué pasaría si respondemos desde la otra orilla? Así nació la propuesta creativa de “Lo Que Tú Merecías”: una carta musical desde la voz del ex, representando a todos aquellos que, con el tiempo y los errores, logran entender lo que no supieron dar.



“Nos pareció muy interesante la historia y quisimos asumir el reto de responder desde el otro lado, siendo nosotros quienes le dicen a esa ex pareja que ahora son mejores personas gracias a lo vivido”, comparten los integrantes de Meler.



Con una melodía cargada de emoción y una química sonora innegable entre Laura Maré y Meler, “Lo Que Tú Merecías” abraza el dolor sin instalarse en él. Es una canción que habla de crecimiento, de perdonar y de cómo el amor, aunque no siempre dure, puede dejar huellas que se convierten en semillas de cambio.



El videoclip, dirigido por Emilio Restrepo y Manuel Velásquez fue grabado entre Barcelona y Madrid, con Laura y Meler aportando sus partes desde distintas ciudades, pero unidos por una misma historia. El resultado: una pieza visual íntima y potente, que refuerza ese diálogo emocional y transformador sobre aprender (por fin) a amar como se debe.