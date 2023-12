Los Simpson se han caracterizado por predecir varios eventos importantes a lo largo de los años ¿Le atinarán en 2024?

Varias personas se sienten ansiosas por conocer lo que el futuro depara tanto para ellas como para el mundo, lo que los ha llevado a explorar diversas formas para adivinar lo que sucederá, desde el horóscopo hasta las intrigantes predicciones de la famosa serie animada Los Simpson, conocida por asombrar al mundo con aciertos en el pasado.