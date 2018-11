La profesora que califica a sus estudiantes con memes

Ainee Fatima es una maestra de un colegio de Illinois, Estados Unidos, que implementó un divertido y revolucionario método para calificar los trabajos que le presentan sus alumnos. Fatima ha dejado de lado letras o los números para valorar las tareas de sus estudiantes y ha establecido los memes como recurso para evaluar los deberes escolares que le entregan.

De acuerdo con una entrevista que la educadora ofreció al medio local Daily Dot, la estrategia de usar memes como medida para calificar las tareas ha dejado resultados positivos. Según la docente de 27 años, este sistema ha motivado a los estudiantes a querer presentar más trabajos y a realizaros con mayor calidad.

Fatima considera que utilizar el lenguaje de los memes, el cual es ampliamente usado en las redes sociales, ha logrado despertar los intereses académicos de los jóvenes. “¿Por qué no usar este tipo de comunicación en la sala de clase?”, se cuestionó la docente al señalar que la idea de utilizar este recurso era una iniciativa que tenía desde tiempo atrás.

“Necesitaba una forma de expresar mis emociones a los estudiantes mientras los calificaba”, argumentó Fatima.

Ainee Fatima explicó que en el momento en que evalúa los trabajos de sus alumnos, ella imprime una serie de memes que son convertidos en stickers y luego son pegados en las tareas, según la calidad de su contenido. Algunas imágenes están pensadas para resaltar las respuestas positivas o errores notables que deben corregirse.

I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ

— axneef (@axfxq) 17 de octubre de 2018