La pilló su suegro, iba entrando a un motel con el mejor de su esposo

Llevaba varios años de casada, pero estaba inmersa en una nueva aventura.

Las infidelidades cada vez se vuelven más comunes entre los seres humanos; sin embargo, hay formas insólitas de descubrirlas, como lo que sucedió en un hotel de Brasil, cuando una pareja se disponía a ingresar a la habitación de dicho lugar.

Luego de que esta pareja hiciera su respectivo parqueo del vehículo en el cual se desplazaban, una camioneta que se percató del hecho los persiguió hasta el lugar. Momentos después, se bajan dos hombres y uno de ellos increpa a la chica quien es la novia de su hijo, y se disponía a entrar en las mieles del amor, pero con su amante.

Lee también: Mujer demanda a su pareja por dejarla tras ganar la lotería y pide la mitad del dinero

Según pudo conocer un medio local de este país, la mujer que fue identificada con el nombre de Celi, llevaba varios años de casada, pero estaba inmersa en una nueva aventura, con esta otra persona quien insólitamente era un muy buen amigo del marido de esta mujer.

El amante había sido traído por el esposo, de un pueblo cercano a su residencia para ayudarlo. Incluso, le ayudó a conseguir empleo.

No obstante, este sujeto al ver que había sido descubierto por el papá de quien era su mejor amigo, primero explicó que no era lo que se estaba imaginando ante la atenta mirada de este señor, que fue tan intimidante, que tuvo que cambiar su discurso y decir “Esto no es mi culpa”.

Por otra parte, la mujer se acerca a la camioneta gris de su suegro, mientras llora agarrándose la cara desconsoladamente y además sintiéndose muy avergonzada por la situación.

Lee también: Me agarras la nalga y me das picos: Aida Victoria ‘denuncia’ a Lina Tejeiro

El video, que se hizo viral en redes sociales, trajo todo tipo de comentarios; donde muchos usuarios de redes sociales han cuestionado el actuar de la chica, manifestando que debió ser sincera con su esposo para expresarle sus sentimientos y así que nadie saliera herido ante otro caso de más de infidelidad.