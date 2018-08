La foto de Kim Kardashian en ropa interior que convirtieron en meme 

La empresaria Kim Kardashian se convirtió en fuente de inspiración para la creación de nuevos memes que están circulando en las redes sociales.

Todos empezaron a aparecer luego de que la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ publicara una imagen en la que aparece en ropa interior deportiva Yeezy, la marca de su esposo Kanye West, acostada en una cama.

Like butter. #Butter350’s #yeezy Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 6 de Ago de 2018 a las 8:06 PDT

No es inusual ver este tipo de fotos de ella, pero lo que sí llamó mucho la atención de los internautas fue la postura en la que aparece la celebridad. (Lee también: El épico error de photoshop en una foto de las Kardashian)

La particular composición de la imagen generó todo tipo de burlas en las redes y, por supuesto, estos montajes que no han pasado desapercibidos.

Estos son algunos de los mejores.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega