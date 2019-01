La lamentable noticia de la detonación de un carro bomba al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, en el sur de Bogotá, provocó una ola de rumores y noticias falsas que se expandieron rápidamente en la red.

Recientemente el youtuber español Raúl Álvarez Genes, más conocido como AuronPlay, fue víctima de esta información fraudulenta que circula en redes sociales, según denunció por medio de su cuenta oficial de Twitter.

“Ya basta de utilizar mis fotos para decir que voy poniendo bombas por ahí. Si algún día voy a Colombia me van a meter un tiro”, aseguró indignado el youtuber.

oye cabrones ya basta de utilizar mis fotos para decir que voy poniendo bombas por ahí si algún día voy a colombia me van a meter un tiro joder jaja pic.twitter.com/sK2BhTR52A

En la publicación compartida, se puede ver la foto de Álvarez al lado de un texto que lo califica como “terrorista”, ser identificado con el alias de ‘Naruto’ y haber sido una de las mentes detrás de la fuerte explosión al interior de la escuela de cadetes que dio como resultado 21 personas muertas y otras 68 heridas.

Esta no es la primera vez que AuronPlay es señalado en noticias falsas como responsable de actos violentos en Colombia. Recientemente fue vinculado como la persona que prendió fuego con una bomba molotov a un agente de policía durante el desarrollo de las marchas estudiantiles el pasado mes de noviembre.

Ante eso, Álvarez también reaccionó en redes sociales repudiando lo sucedido, asegurando que se trataba de una fotografía de hace diez años: “En Colombia me están buscando porque alguien ha puesto una foto mía (del año 2009) afirmando que soy un terrorista que ha puesto una bomba”.

En Colombia me están buscando porque alguien ha puesto una foto mia (del año 2009) afirmando que soy un terrorista que ha puesto una bomba. Me cago en mi puta vida de verdad. Kevin Felipe me cago en tus muertos amigo. pic.twitter.com/0OoNBfzGcp

