La Cata con botas quedó eliminada de MasterChef Celebrity: su pan no conquistó a los jurados

En este capítulo del 11 de junio de MasterChef Celibrity, los famosos estaban muy nerviosos por el reto que tenían que hacer, porque uno de sus compañeros no estará acompañándolos más en la cocina más importante.

Diego Sáenz, Laura Barjum, Juliana Galvis, Catalina Guzmán y Juan Pablo Barragán, se enfrentaron a un reto de eliminación en MasterChef Celebrity, donde el protagonista era el pan. El cual debían preparar desde cero y utilizarlo para crear un sánduche que les permitiera seguir en la competencia.

Tras grandes preparaciones de todos los participantes, el jurado determinó que fuera Catalina Guzmán, ‘La Cata con Botas’, quien abandonara la competencia.

Aunque Catalina demostró ser una de las mejores participantes por su gran capacidad para sazonar los platos, en esta ocasión, el pan de su plato llamado ‘Leo’ en honor a su padre, no cumplió con los requisitos que exige la competencia, razón por la cual abandona la cocina de MasterChef.

“Tengo clarísimo que mi falló fue el pan. Yo me esmeré en hacer un relleno excelente, lo que no me permitió concentrarme en el punto del pan y en su crocancia”. Afirmó ‘La Cata con Botas’ sobre los errores que cometió en su última preparación.

Sobre su paso por ‘MasterChef Celebrity’, Catalina asegura que: “Hay muchas cosas que son inolvidables. Compartir tanto tiempo acá, aprender todos los días y sobre todo, cocinando como cocinera y no como una persona vegetariana fue algo muy interesante”.

Para el resto de los participantes, la salida de Catalina fue sorpresiva, lo que los convence de que cualquier cosa puede pasar en esta competencia y que son varios los factores que deben tener en cuenta para afrontar cada reto que se encuentren.