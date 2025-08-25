El remix de “Ba Ba Bad”, que reúne a Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal y Kybba, se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más virales del momento. Con más de 80 millones de streams combinados, tendencia en redes sociales y sonando fuerte en discotecas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, la canción ya se consolida como un éxito global que tomó por sorpresa al mundo entero.

Y detrás de este boom internacional está uno de sus protagonistas: Kybba, el DJ y productor italiano que revolucionó la escena dancehall y basshall, y que ahora llega a Bogotá para encender la capital con su show en vivo.

Kybba: embajador del dancehall y el basshall

Originario de Italia, Kybba se ha convertido en una de las figuras más influyentes de los géneros dancehall y basshall, gracias a su capacidad para fusionar los ritmos caribeños con la potencia de la música electrónica y el afrobeat. Sus producciones han viajado por festivales de todo el mundo, conectando culturas y poniendo a bailar a millones de personas.

Directamente desde Europa, y por primera vez compartiendo tarima en el Cacao Fest, Kybba llegará junto a Tribal Kush para una fiesta que promete ser inolvidable.