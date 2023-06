Karoll Márquez lloró en MasterChef luego de presentar su plato: a más de uno se le aguó el ojo

El capítulo del 20 de junio de MasterChef fue uno de los más emotivos.

En el capítulo del 20 de junio en MasterChef Celebrity, los participantes llegaron a la cocina y cuando entraron, no vieron a uno de los jurados ni a Claudia Bahamón. Ellos se preguntaron qué pasó, pero los otros dos chefs, se enfocaron la caja misteriosa.



Lo curioso, era que había una que no tenía este objeto, por lo tanto, uno de los famosos no podía cocinar y debía hacerse a un lado. Esto impactó a todos los presentes. Luego los chefs le preguntaron a todos quién cambiaba su puesto y Biasso, quien no tenía caja, cuestionó quien tomaba su lugar y Natalia dijo que ella.



Por lo cual, le dijeron que se hiciera en el sofá y como no estaba Claudia Bahamón, Carpentier y Rausch dijeron que ella mandó a poner delantal negro, pero que no le iban a hacer caso. Luego de esto, les preguntaron a los famosos si le cambiaban la caja por lo que tenía en el bolsillo. Y dijeron que no.



Luego mostraron que tenían un pin de inmunidad guardado, a parte de dos que iban a entregar luego de la prueba. Ahí fue cuando dijeron que Natalia merecía este pin, siempre y cuando ella hiciera parte de los jurados.



Los chefs dejaron claro que el reto lo debían desarrollar en solo 60 minutos. Para ello debían preparar un delicioso plato con huevos kikes, dos ingredientes y una caja de apoyo, porque no podían ir a la despensa.



Los famosos debían hacer la mejor preparación, porque así podían pasar a que probaran aquel plato. Luego de que hicieran todo, escogieron a unos participantes. El primero en pasar fue Jairo, pero dijeron que fue por ser el peor, porque no estuvo rico lo que presentó.



Luego fue Nela y la felicitaron por lo que entregó. Luego llamaron a Carolina Acevedo y quedaron sorprendidos por lo delicioso que estaba. Sin embargo, el que enamoró a todos fue el de Karol Márquez, quien entregó un rico postre de chocolate. Tanto así que lloró mientras lo presentaba.



Finalmente, pasó Julio César y Juan Pablo Barragán, quienes hicieron reír a todos los presentes, sin embargo, no fue lo mejor. Al final decidieron que Karol Márquez se ganó el pin de inmunidad.