En Colombia hay una regla no escrita: si enciendes la radio, tarde o temprano suena Karol G. Pero lo que acaba de pasar supera cualquier expectativa: por primera vez en la historia, una artista no solo lidera el chart general de Monitor Latino, sino que se adueña por completo del Top 3 de las canciones más escuchadas del país.



El efecto de Tropicoqueta tiene a todo el país en la misma sintonía. Karol G es ya un must de la radio colombiana: el público la pide, la radio responde y las canciones no dejan de escalar.



Lo más impactante es que la hazaña llega con tres temas totalmente diferentes, que muestran la versatilidad de la Bichota. Tres canciones, tres estilos, tres historias distintas, y un mismo nombre en lo más alto: Karol G.



🌸 “Verano Rosa” es la vibra urbana que por tres semanas consecutivas ha liderado tanto el chart urbano como el general, confirmándose como el himno del momento.

😎 “Papasito”, con influencias brasileñas y un ritmo tropical irresistible, lleva ya cuatro semanas seguidas como la #1 en el chart tropical.

💔 “Coleccionando Heridas”, su colaboración romántica junto a Marco Antonio Solís, suma el toque nostálgico y emotivo que completa este histórico podio.



Nunca antes en Colombia alguien había logrado dominar al mismo tiempo los tres primeros lugares de la radio. Y ojo, porque no es solo un récord nacional: también es una hazaña para toda Latinoamérica. Hasta ahora, un logro así solo lo había alcanzado Bad Bunny en El Salvador, pero nunca en un mercado tan exigente como el colombiano, considerado un país clave en el desarrollo de artistas y en el posicionamiento de la música latina a nivel global.

Karol G acaba de cumplir el sueño de cualquier artista cuando empieza a sonar en los carros, en el transporte público, en tiendas, en los bares, en los audífonos, en las calles… y ahora también en los tres primeros puestos de la radio nacional. La diferencia es que la paisa no solo alcanzó esa meta, sino que impuso su propio récord al adueñarse de los tres lugares más codiciados del chart.



Tropicoqueta ha demostrado ser un álbum capaz de conectar con diferentes generaciones, géneros y ciudades, rompiendo barreras de clase social y reafirmando que Karol hace música para todos los latinos, sin limitaciones.



Con este logro, la Bichota reafirma que su público está más que listo para un tour que los fans ya piden a gritos. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, una cosa está clara: El eco de Karol empieza en Colombia y resuena en toda Latinoamérica.