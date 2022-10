Kanye West, desatado: causa polémica por comentarios racistas y antisemitas

COMENTARIOS ANTISEMITAS

Lo que hasta entonces podría haberse visto como un mero intento de llamar la atención, llevó al público a cotas nuevas de incredulidad poco después. Por ejemplo, reafirmó su apoyo a Candance Owens, defensora de posiciones de extrema derecha y realizadora de un controvertido documental sobre el asesinato en 2020 por asfixia del estadounidense negro George Floyd.

En la línea de esa película, y frente a lo que señalaba la autopsia, West llegó a defender que Floyd no murió ahogado por la presión que ejerció un policía al clavarse la rodilla en la garganta durante más de 9 minutos. "Si te fijas, su rodilla ni siquiera estaba en el cuello", declaró, antes de achacar el fallecimiento a la presencia de fentanilo en el cuerpo de la víctima.

"Todas las vidas importan, pero no juegues con el 'Black Lives Matter'. No uses la camiseta. No la compres. No juegues con ella. No es una broma", pidió en sus redes el rapero Sean "Diddy" Combs en respuesta a la prenda diseñada por West.

Este contraatacó señalando a su colega rapero como muestra de la manipulación del "lobby" judío, en su opinión dueño del poder financiero y de los medios de comunicación y del entretenimiento. "Las personas que nos han despojado de nuestra identidad y nos han etiquetado como un color, nos han dicho lo que significa ser negro", alegó, repitiendo una teoría de la conspiración sostenida por grupos neonazis.

En su aparente delirio, llegó a asegurar que si la también artista Lizzo no adelgazaba, era porque no interesaba, para promover un estilo de vida poco saludable y acelerar "el genocidio de la raza negra".

De Jared Kushner, judío y yerno de su "amigo" Trump, dijo asimismo que era el hombre detrás de unos tratados de paz en Oriente Medio gestados solo para "ganar dinero". "No creo que tengan la capacidad de hacer nada por su cuenta. Creo que nacieron con el dinero en la cabeza", declaró a continuación.

La duda de si hablaba de los Trump o del pueblo judío en general pareció quedar resuelta al emprender una escalada de comentarios de carácter antisemita que llevaron al bloqueo de sus cuentas en Instagram y Twitter, especialmente cuando amenazó en esta red con atacarles a lo "Death con 3" (en alusión al "DEFCON 3", expresión militar ante una alerta substancial de guerra).

Igualmente su participación en el programa de la HBO "The Shop" fue censurada por constituir un "discurso de odio que propagaba estereotipos extremadamente peligrosos".

Además se filtró recientemente que su entrevista con Fox News había sido editada para eliminar comentarios aún más polémicos, como al reconocer que se había vacunado contra la covid-19 tras meses de rechazarla públicamente o asegurar que los negros eran "el auténtico pueblo judío", otra teoría conspirativa de carácter antisemita.