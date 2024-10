El destacado artista urbano Kamm regresa con más fuerza que nunca para presentar su más reciente sencillo, "Antídoto". Este tema no solo es un tributo al empoderamiento y la superación emocional, sino también un reflejo del propio proceso de sanación y resiliencia por el que ha pasado el artista en los últimos meses.

En "Antídoto", Kamm narra la historia de una mujer que, tras una relación en la que no fue valorada, encuentra su fuerza interior y se libera con la frente en alto. Este mensaje de superación, presente en cada verso de la canción, ha adquirido un significado aún más profundo para el artista, quien ha vivido su propio desafío personal recientemente.

"He estado atravesando un momento complicado. El mes pasado tuve un accidente y me rompí un ligamento de la rodilla. He tenido que cancelar varios conciertos, y ahora estoy en proceso de recuperación, pero eso no me ha detenido para seguir creando música" compartió Kamm sobre su situación actual. "Este lanzamiento me cogió aquí en casita, con 4 meses de terapia por delante, pero sigo adelante. Mi música es mi manera de sanar, y espero que esta canción pueda ser también el “Antídoto” para muchas personas que lo necesiten”.

“Antídoto” narra el viaje de una mujer que, tras una relación complicada, decide liberarse y redescubrirse a sí misma. Con la frente en alto, supera el desamor y se adentra en una nueva etapa llena de autenticidad y pasión. Kamm, con su característico estilo, se convierte en el compañero perfecto de esta travesía, ofreciendo consuelo y una promesa de una conexión más profunda y sincera.

"Esta canción representa lo que muchas personas han vivido. A veces, la vida nos golpea de diferentes maneras, pero lo importante es levantarnos con más fuerza, ya sea después de un desamor o de un accidente", añadió Kamm, reflejando su compromiso con transmitir emociones sinceras en su música.

El productor Tornay, conocido por su atención al detalle, ha sido clave en la creación de este lanzamiento. Juntos, Tornay y Kamm han logrado fusionar sonidos contemporáneos con una intensidad emocional palpable, creando una experiencia musical única que resuena en cada acorde."Trabajar con Tornay siempre es increíble. Conectamos muy bien, y en esta canción queríamos que el mensaje de empoderamiento no solo estuviera en la letra, sino que también se sintiera en la música. Es un tema que suena fresco, pero con alma", comenta Kamm.