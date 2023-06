Kaleth Morales grabó su primera canción a escondidas de su padre ¿ Por qué?

El padre de Kaleth, también músico, no quería que sus hijos se dedicarán a este arte.

Este mes de junio el cantante de "Todo de cabeza" estaría cumpliendo 40 años, por lo que por estas fechas es más recordado que de costumbre. Su padre, Miguel Morales, compartió a través de sus redes sociales una anécdota con la que recuerda a su hijo de forma especial.

Puedes ver: Colombiano se convierte en héroe sin capa: rescató a 25 perritos de un incendio en Perú

Se trata de la primera vez que grabó una canción, esta fue "Tu forma de amar", destacó que Kaleth a penas era un niño cuando hizo dicha grabación.

Junto a la tumba de su hijo, Miguel Morales contó que, dicha grabación se hizo a escondidas suyas, pues ya le había expresado a sus hijos que él no quería que fueran músicos, pero claramente se llevó una gran sorpresa con el talento de Kaleth.

"'Tu forma de amar' fue la primera canción como solista grabada por Kaleth conmigo y como siempre, todo a escondidas. Yo salí a almorzar y me dijo que iba para la grabación, él se puso a grabar la canción a escondidas y cuando regresé me dijeron que escuchara algo y fue cuando me pusieron la canción”, dijo.

Lee también: Matías Mier presume su nuevo amor mientras bailan lo más de romántico ¡Qué traga!

Después de escuchar la canción ya grabada y ratificar el talento de su hijo, pidió a los productores de su álbum y a la disquera que dejaran que grabara esa canción a dúo con su hijo. El tema fue incluido en el álbum " Auténtico".

"Llamamos a Fernando López para ver si poníamos la canción con los dos, pero ya Kaleth tenía experiencia de grabación porque cuando le grabé la canción a Eva Sandrith, los pelaos, Kanner, Keyner y, Kaleth hicieron los coros y ahí es de donde se desprende la dinastía Morales a mostrar el talento que hoy seguimos mostrando”.