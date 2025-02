Juliana, no contuvo las ganas y la emoción de mostrarle al mundo su sencillo musical antes del gran lanzamiento de su álbum presentando “Cara de Idiota” una canción en colaboración con las hermanas Laura y Lucía Villa, el dúo colombiano de musica pop “La Villa”



La canción, es un merengue fantástico en donde hizo un bello homenaje a los merengues clásicos de Juan Luis Guerra, uno de sus cantantes favoritos. “Tiene una sonoridad tremendamente antigua; acompañado por una estructura que te transporta y te evoca a los merengues de antes, con modulaciones muy al estilo de aquellos ritmos, pero capturados por la contemporaneidad y la magia de Juliana y de Las Villa, que se caracterizan por tener una propuesta musical fuerte, contundente y atrevida” Afirma la cantautora.



“Cara de Idiota” es esa canción que se le puede cantar a esas amigas a quienes literalmente “le vieron la cara” en una relación o en cualquier situación de la vida; siendo así una forma divertida de reirse y recordar ese incomodo y dificil momento luego de tomarse el tiempo de superar el dolor.



Básicamente “es reír para no llorar” es aceptar esa traición no desde una posición dolorosa; todo lo contrario, es ver esa difícil anécdota y reírse de ella; y que “todo lo que un dia se lloró, con un merengue se fue”

El video oficial de la canción se grabó en el centro de Bogotá, con equipo 100% colombiano, a cargo de Juliana, Juancho Muñoz, La Ruta y Mun Entertainment. “Cara de Idiota” es la última entrega musical de Juliana justo antes del lanzamiento de “La Pista” Este sencillo musical llega después de “Maldito Reggaeton” su anterior lanzamiento en colaboración con Esteban Rojas resaltando el maravilloso magnetismo que tiene el Reggaeton para revivir recuerdos de personas que se quieren olvidar, “La Colombiana” el nuevo himno para todas las mujeres, una cumbia poderosa, sabrosa y bailable “En el 320” en compañía del Mexicano Marco Mares, “San Fernando” y “Manhattan” junto a los venezolanos de Lagos



Todas estas canciones son historias en sí mismas, que se conectan una tras otra para brillar en “La Pista”. Este 2025, será el año en el que Juliana le regalará a Bogotá la pista de baile más especial de todas. Ella al igual que su equipo, se prepara para presentarse en el emblemático Movistar Arena el próximo 23 de mayo, donde interpretará sus más recientes lanzamientos y el repertorio musical que la ha posicionado como la cantante y artista que es en la actualidad.