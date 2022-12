Juliana Valencia envía un mensaje de amor propio

La bogotana de 26 años busca que las mujeres se amen y acepten tal cual son.

Como estudiante de diseño de modas, Juliana evidenció un vacío en la industria de ropa talla grande, ya que en Colombia no existe una propuesta de ropa deportiva juvenil cómoda y versátil, e incluso unisex para las personas Plus Size, fue así que decidió lanzar su marca llamada “Juliana Valencia” con prendas deportivas que van desde la talla M hasta la 6 XL.



Juliana ha sido modelo para importantes marcas como Pat Primo, By la Gorda Fabiola, MoreLife, Infinita Estampa, Jo Plus, Balconette, Fajas M y D, Wao Jeans y lencería plussize de Creaciones Angelita, entre otras. Fue su trabajo y pasión por la moda lo que le permitió darse cuenta que las personas de tallas grandes no compraban lo que querían sino lo que les tocaba, ya que muchas marcas olvidan las diversas formas de cuerpo y tallas que existen.