Juliana presenta su primer sencillo musical llamado “Manhattan” en colaboración con el exitoso grupo Venezolano, Lagos conformado por dos grandes amigos, Luis Jiménez y Agustín Zubillaga. Esta es la primera canción que hará parte de su cuarto álbum de estudio que verá la luz en su totalidad en febrero del 2025.



“Manhattan” marca el inicio de un nuevo capítulo musical para Juliana; dándole la bienvenida a la nueva etapa artística de esta extraordinaria cantante colombiana. Con una propuesta llena de baile y ritmos vibrantes, Juliana está lista para mostrarle al mundo todo lo nuevo que viene preparando.

Este nuevo sencillo musical es una fusión poderosa de Pop y Funk que busca destacar la versatilidad y la evolución artística de Juliana. Promete capturar y llevarse toda la atención de sus seguidores con una energía única; empezando a construir ese camino que conducirá a su próximo álbum, siendo esta, la primera canción de este proyecto musical, el cual promete ser una experiencia inigualable. “Manhattan” maneja tintes del Anglo y Groovy con influencia musical de artistas internacionales como Dua Lipa y Michael Jackson.

Fue compuesta en Ciudad de México en abril del 2023 bajo la producción y composición de la misma Juliana y de Lagos, siendo elegida como la primera canción para este nuevo y prometedor universo de la artista.



Tal como lo menciona Juliana“Quiero que Manhattan sea por siempre recordada como el inicio de la nueva era de Juliana, del bailar para sanar. Es ahora aquí donde mi carrera y mi música se desarrollan. Últimamente, he tenido mucho más contacto con el baile. Me he dado cuenta que muchas personas salen a bailar, buscando liberación; entregándose a esa sensación y esa conexión entre el baile, la música y todo lo que esta poderosa unión puede generar”



El video de “Manhattan” es un producto audiovisual que se construyó y se grabó en su totalidad en Colombia, con el 100% de talento nacional. La idea original surgió de Mun Entertainment junto a la reconocida productora caleña La Ruta y La Julieta Producciones. Un equipo impecable y talentoso de más de 70 personas, fueron las responsables de darle vida a este fascinante video.