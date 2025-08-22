Con su estilo único cargado de sentimiento y fuerza interpretativa nos sorprende con una colaboración sin precedentes junto a uno de los referentes más grandes de la música popular Jhonny Rivera, el artista que con su voz cálida y cercana se ha ganado el título de El Cantante del Pueblo.

El resultado de esta unión es “Me Engañaron los Dos”, un tema que no solo se escucha, sino que se vive y se sufre, pues encierra una de las traiciones más dolorosas: ser engañado al mismo tiempo por la pareja y por el mejor amigo. “Me Engañaron los Dos” es la historia que nunca hubiese querido cantar, pero que le tocó vivir a un amigo muy cercano.

Aquí no hay cuento inventado: ese amigo, que consideraba a otro como un hermano, fue traicionado por él y por la mujer que amaba. Aquella noche, cuando descubrió la verdad, se le vino el mundo abajo”, comparte Julián Daza. Entre guitarras, tiple y un par de tragos, los artistas transforon la rabia, el guayabo y el dolor de una traición en un diálogo crudo y honesto, donde se enfrentan la culpa, la confesión y la desilusión más profunda. La letra se convierte en un retrato fiel de esos momentos en que el despecho se canta con lágrimas en los ojos y un aguardiente en la mano.

Con su carisma y cercanía, Jhonny Rivera aporta a la canción la sinceridad y calidez que lo han posicionado como una de las figuras más queridas del género. Su interpretación se entrelaza de manera magistral con la potencia vocal de Julián Daza, quien, con cada frase, confirma por qué ha sido bautizado como El Galán de la Música Popular. La colaboración logra una conexión artística única, donde la experiencia de Rivera y la frescura de Daza se combinan para dar vida a un tema que traspasa lo musical y se convierte en catarsis colectiva.

“Me Engañaron los Dos” es más que una canción: es un reflejo de las historias que, aunque dolorosas, son más comunes de lo que se cree. Habla de la traición que hiere el corazón y rompe la confianza, pero también de la necesidad de soltar ese dolor a través de la música. “Si alguna vez te clavaron el puñal por la espalda el amor de tu vida y un parcero, vas a entender cada palabra. No es solo despecho, es una puñalada directa al corazón. Este sencillo está hecho para escucharse en las cantinas, en medio de tragos amargos, donde cada coro se convierte en compañía para quienes han sentido la traición de cerca”. En palabras de Julián Daza