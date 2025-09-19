En este artículo:
JULIÁN DAZA LANZA SU MÁS RECIENTE SENCILLO, “YO SOY RICO”
UNA PODEROSA DECLARACIÓN DE GRATITUD, HUMILDAD Y ORGULLO POPULAR.Por:
Inspirado en los sabios consejos de su madre, Daza nos invita a reflexionar sobre el valor real de la vida a través de una letra honesta y emotiva. Con frases memorables como “yo soy rico con o sin dinero, porque tengo de sobra lo que no se puede comprar”, el artista nos entrega una pieza musical cargada de sentimiento, autenticidad y ritmo contagioso.
Con este lanzamiento, Julián Daza reafirma su compromiso con una música que no solo entretiene, sino que también inspira y honra las sus raíces.
Con este lanzamiento, Julián Daza reafirma su compromiso con una música que no solo entretiene, sino que también inspira y honra las sus raíces.
Este lanzamiento llega en un momento especialmente significativo para Julián. El nacimiento de su hijo Jerónimo, su cuarto hijo y el primero junto a su pareja Camila, trajo consigo una montaña rusa de emociones. El pequeño debió permanecer varios días en cuidados intensivos tras su nacimiento, una prueba dura para la familia, pero que terminó con un final esperanzador: Jerónimo hoy está en casa, sano y rodeado de amor, llenando de luz el hogar de los Daza.
Además, el pasado 13 de septiembre, Julián Daza fue uno de los artistas
invitados al acto de apertura de la celebración por los 20 años de carrera
del maestro Jhonny Rivera, en el emblemático Movistar Arena de Bogotá.
Su participación no solo fue un honor, sino también una reafirmación del cariño del público, que ha acogido con entusiasmo temas como “Dios Me Dijo” y “Qué Tal”, consolidando su lugar como una de las voces más sinceras y cercanas de la música popular colombiana.