El 13 de septiembre de 2025, el reconocido cantante de música popular Julián Daza tendrá un papel protagónico en la celebración de los 20 años de carrera artística del maestro Jhonny Rivera, que se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más significativos e importantes del país, donde han brillado las estrellas más grandes de la música nacional e internacional.

Daza será el único artista invitado que tiene una canción grabada junto a Jhonny Rivera, un privilegio que lo consolida como una de las figuras más cercanas y relevantes en el género. No solo acompañará al maestro en la interpretación de “Me Engañaron Los Dos”, sino que también ofrecerá un show extendido previo a la presentación central, llevando al público un recorrido por los grandes éxitos que lo han posicionado como El Galán de la Música Popular.

Este logro se suma a un año lleno de contrastes para el intérprete de “Dios Me Dijo”. El 2025 ha traído momentos de felicidad y de prueba: celebró su compromiso y el embarazo de su prometida, Camila Galvis, pero también enfrentó un trágico accidente que, aunque no dejó pérdidas humanas, sí significó un duro golpe material y emocional.

Entre los acontecimientos más emotivos está el nacimiento de su hijo Jerónimo, su cuarto hijo y el primero junto a Camila. Por motivos médicos, el pequeño debió permanecer en cuidados intensivos al inicio, pero hoy ya se encuentra en casa, trayendo luz y esperanza a la vida de sus padres.

En lo musical, Daza continúa destacándose internacionalmente: su éxito “Dios Me Dijo” alcanzó el número uno en los charts de Ecuador, Venezuela y varias ciudades de Europa, reafirmando su proyección global.

Con la llegada de Jerónimo y la oportunidad de presentarse en el Movistar Arena, Julián Daza vive un momento de renacimiento personal y artístico que promete emocionar a sus seguidores y marcar un antes y un después en su carrera.