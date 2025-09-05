El último tema de adelanto de su esperado EP.

“QEPD” marca un poderoso momento de cierre y una íntima despedida del desamor que ha marcado gran parte de su trabajo reciente. La canción se centra en el sentimiento emocional del final de una relación, trayendo paz a un ciclo de amor y pérdida que antes era caótico.

Con su característica mezcla de lirismo crudo y sonido que fusiona géneros, Jules sigue redefiniendo el panorama de la música latina. Profundamente inspirado por su pasión por el teatro, el video oficial que acompaña a “QEPD” muestra a Jules caminando por las calles de Nueva York, evocando una narrativa cinematográfica de soledad, liberación y renacimiento.

Este último lanzamiento reafirma el estatus de Jules como una de las nuevas voces más prometedoras de la música latina, audazmente auténtica, emocionalmente resonante y sin miedo a difuminar las líneas artísticas.