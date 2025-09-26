El artista deL género urbano JerrySAN regresa con un nuevo sonido que promete prender la rumba y presenta ‘Yo Quisiera’, una canción que rinde homenaje a esas mujeres que iluminan cualquier lugar con su sola presencia.

Con una vibra fresca, bailable y llena de actitud, el tema ‘Yo quisiera’ marca un giro en la carrera de JerrySAN, dejando por un momento el romanticismo para volver al reggaetón clásico que invita al disfrute y al perreo sin filtro, el tema fue compuesto por el propio artista, como toda su discografía hasta hoy, y producida por Mazze en Medellín Colombia, bajo el sello Ganda LLC.

‘Yo Quisiera’ nace de una historia que el artista imaginó, sintió y transformó en música, con el firme objetivo de conectar con el público a través de sonidos que evocan el reggaetón de antes, el que se sentía en la pista haciendo vibrar el cuerpo y el corazón.