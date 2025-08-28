Balimaya Project y Discos Pacífico All Stars se encontraron en Tumaco para dar vida a CALIMA — un álbum único que demuestra cómo la música sigue siendo un hilo invisible y poderoso que conecta a la diáspora africana. El disco es un viaje sonoro que fusiona los potentes ritmos y la rica herencia musical de África Occidental y el jazz mandé, con el pulso afrocolombiano de la marimba, los tambores y los cantos del Pacífico.

Balimaya Project —banda londinense inspirada en la tradición mandé y que está redefiniendo el jazz del siglo XXI— se sumerge en el folclore de África Occidental, hilando tradición en algo urgente y nuevo. Por su parte, Discos Pacífico All Stars reúne a una alineación poderosa de músicos de agrupaciones icónicas colombianas como Bejuco y Semblanzas del Río Guapi. Juntos forman una súper agrupación de 15 integrantes que cruza fronteras —tanto físicas como sonoras—: imagina un djembé dialogando con la marimba, riffs de balafón sobre cantos del Pacífico y un jazz que vibra con espíritus ancestrales.



Forjado gracias a la alianza creativa entre Jazz re:freshed y el sello colombiano Llorona Records – Discos Pacífico, este proyecto tiende puentes entre el sonido ancestral y un jazz de vanguardia, ritmos profundamente enraizados y experimentación diaspórica. Es un encuentro entre tradición e innovación, donde el pasado resuena en el futuro.



“Balimaya Project Meets Discos Pacífico All Stars es un poderoso ejemplo de aquello para lo que fueron concebidas las International Collaboration Grants: artistas que se unen a través de continentes para compartir tradiciones, ampliar los límites creativos y construir relaciones y entendimiento a través del intercambio artístico. Esta colaboración reúne voces poco representadas de la costa Pacífica colombiana y de la escena del jazz londinense, dando como resultado un valioso diálogo entre dos legados musicales distintos." — Chantal Harrison-Lee, Global Programme Lead Culture Connects, British Council



CALIMA estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 5 de septiembre de 2025. El lanzamiento oficial de su edición en vinilo se celebrará el 27 de septiembre en el Barbican Centre, en Londres, con la artista invitada Rokia Koné.