El cantante y compositor colombiano Jarka lanza oficialmente su nuevo sencillo “QUIÉN TE DIJO”, una poderosa propuesta musical que combina los sonidos frescos del afrobeat y el R&B con una letra cargada de mensaje y emoción.

La canción nace de una reflexión profunda: muchas personas cargan con inseguridades y miedos que les dejaron relaciones pasadas, haciéndoles creer que no merecen un amor bonito. Con “QUIÉN TE DIJO”, Jarka busca derribar esa idea, recordando que el amor verdadero no duele, sino que sana, enseña y construye.

“Esta canción es para recordarle a esa persona que se siente insuficiente que está equivocada, que sí existen amores reales y bonitos. Quise traer un mensaje de seguridad, de amor propio y de esperanza”, comenta Jarka.

El tema fue compuesto el 23 de mayo de este año y grabado el 17 de julio en Legacy Music, estudio ubicado en el Dann Carlton de Medellín. La producción estuvo a cargo de Ousix on the beat, con mezcla de LF y masterización de Jey el Faro.

Un dato curioso sobre “QUIÉN TE DIJO” es su origen: Jarka recibió la idea en medio de un sueño a la 1 de la madrugada, lo que hizo que desde el inicio supiera que se trataba de una canción especial.

Bajo la dirección de Andrés Leyton y David Muñoz “Quien Te Dijo” llega acompañado de un videoclip grabado en Alto Studios (Medellín), en un set inspirado en Grecia. La historia refleja la dualidad de una mujer representada por la creadora de contenido, Modelo y empresaria Carolina Pico Rios, que lucha entre volver a confiar o no en el amor. A través de

la narrativa visual, se muestra cómo logra superar las heridas del pasado y renacer con seguridad, amor propio y disposición para volver a amar.

El rodaje duró seis horas y presentó un reto físico para Jarka, especialmente en las escenas de piscina a bajas temperaturas. Sin embargo, el resultado final refleja un producto audiovisual de alta calidad, con una conexión especial entre el artista, Carola Pico Rios y el equipo de trabajo.