Instagram le respondió contundentemente a Esperanza Gómez: no fomentamos servicios sexuales

La red social ratifica el cierre del material y de la cuenta de la actriz de contenido para adultos.

Instagram respondió a la actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, por su defensa de los contenidos que subía a su cuenta en la red social, y de los que dijo que no se trataba de material que ofreciera servicios sexuales comerciales.

Las directivas de la red social Instagram evaluaron la solicitud y el material por la cual fue cerrada la cuenta de la colombiana, y una vez tomada la decisión de ratificar el cierre de la cuenta, se lo transmitió a la usuaria.

En el comunicado de Instagram a Esperanza Gómez, le dice: “Instagram no permite contenidos que faciliten, fomenten o coordinen encuentros y servicios sexuales comerciales. Queremos que Instagram sea un lugar donde la gente pueda expresarse, pero también tenemos la responsabilidad de mantener a nuestra comunidad segura, conformada por personas desde los 13 años de edad, de diferentes culturas, de todo el mundo”.

Lee además: Esperanza Gómez está furiosa con Instagram: "Me encasillan en pornografía y he mostrado hasta cómo cocinar"

Así, la red social ratifica el cierre del material y de la cuenta de la actriz de contenido para adultos, para defender los derechos de quienes desde temprana edad acuden a esta red social.

En días pasado, la Corte Constitucional recibió una demanda de Esperanza Gómez, en la cual reclamaba el derecho al trabajo a través de la redes sociales.

Con tal objetivo, la alta corte citó a una audiencia a la demandante, ya que por medio de una tutela, reclamaba el derecho al trabajo a través de las plataformas de las redes sociales.

La actriz y productora de material para adultos fue convocada por el máximo tribunal, luego que Instagram le cerrara la cuenta donde ella pretendía, por medio de la tutela, defender su derecho al trabajo.

En el desarrollo de la diligencia en la Corte Constitucional, Gómez hizo una férrea defensa de los contenidos que subía en la cuenta de Instagram la que le fue cerrada.

Más noticias: Yina Calderón se defendió de la críticas por su guaracha de 'Cómo duele el frío': tenemos un millón de reproducciones

En su disertación ante la alta corte dijo que, “quiero que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí (...) tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos”.

De igual manera, la actriz porno dijo que defendía el contenido que divulgaba en sus redes. Gómez fue clara en advertir que debían ser respetados todos sus derechos.

Gómez fue más directa y con énfasis afirmó que no ha sido prostituta. Sin embargo, dijo que si hubiese trabajado en esto, también estaría pidiendo respeto y dignidad por su labor.

También dijo, “nunca ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada, entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta”.

Destacó Esperanza Gómez que lo único que pide es el derecho al trabajo y a la industria a la cual pertenece sin violar las normas.

“Yo trabajo para una industria en la cual me contratan son compañías, no personas externas que no pertenecen a la industria”, recalcó en su declaración ante la Corte.

El cierre de la cuenta de Esperanza Gómez ocurrió en mayo de 2021, luego de lo cual decidió emprender acciones legales en Colombia, por la decisión unilateral de Instagram de cerrar su usuario que contaba en ese momento cinco millones de seguidores.