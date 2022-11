Influencer Marko hace historia en Puerto Rico ¡Tendrá tercera fecha en el 2023!

'Sin Sugar No Hay Paraíso' es el nombre del stand up comedy de Marko.

Luego de obtener múltiples sold outs de su gira actual en ciudades de América Latina y Europa, Marko llegará a Puerto Rico en enero de 2023 con su stand up comedy 'Sin Sugar no hay paraíso'.



En menos de 48 horas, vendió en su totalidad dos funciones el 21 y 22 de enero de 2023 en el Centro de Bellas Artes de Caguas, haciendo historia al convertirse en el primer comediante latino en agotar funciones tan rápido en Puerto Rico. Pero esto no es todo, a petición popular, abrió una tercera función el 20 de enero. Estas fechas son producidas por Molusco, el reconocido locutor y productor puertorriqueño.