Indignante: prohíben a modelo fitness abordar avión por llevar 'ropa sugerente'

"Como se indica en las condiciones de transporte, todos los pasajeros deben vestirse adecuadamente y no se permite ropa ofensiva a bordo de nuestros vuelos. Se informó al cliente de nuestra política y se le cambió la reserva en un vuelo posterior", informaron.

Después de que la historia se hiciera viral y miles de usuarios se volcaran en contra de las acciones tomadas por la compañía, la aerolínea no tardó en lanzar un comunicado oficial al respecto en el que continúo defendiendo su postura.

“Me gusta usar ropa que revele mi feminidad, pero nunca me visto de una manera que ofenda a alguien. Soy lo suficientemente madura y civilizada como para saber lo que puedo y no puedo ponerme”, concluyó la joven, a quien finalmente le reprogramaron su vuelo.