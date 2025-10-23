El fenómeno global de la música electrónica y productor ganador del GRAMMY, Imanbek, recibió una nueva nominación al LATIN GRAMMY, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música dance actual. Su más reciente trabajo, “Ella Quiere Techno” una colaboración enérgica con la artista argentina Taichu han sido nominados en la categoría: Mejor Interpretación de Música Electrónica en la 26ª Entrega Anual del LATIN GRAMMY, que se celebrará el próximo 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas.



Este reconocimiento marca otro hito histórico en la carrera de Imanbek. En 2021, se convirtió en el primer artista de Kazajistán en ganar un GRAMMY ANGLO, captando la atención mundial con su remix que definió un género: “Roses” de SAINt JHN. La canción no solo se volvió viral: se convirtió en un fenómeno cultural, encabezó listas globales, dominó la radio y superó los 5 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.



Ahora con “Ella Quiere Techno” continúa la racha de lanzamientos audaces y visionarios de Imanbek. Con sus ritmos potentes, un groove hipnótico y la feroz interpretación vocal de Taichu, la canción es un himno para la cultura de música electrónica en todo el mundo demostrando que la música electrónica no tiene

Desde su irrupción en la escena, Imanbek ha colaborado con algunos de los nombres más grandes de la música, incluyendo a David Guetta, Rita Ora, Marshmello, Alan Walker, Usher, Sean Paul, Busta Rhymes, Wiz Khalifa, entre muchos otros. Sus producciones combinan de manera constante accesibilidad e innovación, llevando los sonidos electrónicos underground al mainstream e inspirando a una nueva generación de productores en todo el mundo.



Con tan solo 24 años, el impacto de Imanbek en el panorama de la música electrónica es innegable. De un pequeño pueblo en Kazajistán al escenario del GRAMMY ANGLO y LATIN GRAMMY su trayectoria es un testimonio de cómo la música puede trascender geografías y conectar a personas en todo el planeta.