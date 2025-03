¡Barranquilla está de fiesta y nadie se queda en casa! Esta noche, la ciudad se viste de gala para la esperada coronación de la Reina del Carnaval 2025, quien, con su cetro y energía arrolladora, dará la orden real: ¡que se desate la gozadera en la arenosa! Como manda la tradición, la soberana demostrará su poderío en el escenario con un espectáculo vibrante, lleno de música, danza y el sabor caribeño que caracteriza la fiesta más grande de Colombia.

Lea también: Shakira se camufla para gozarse La Guacherna: videos revelan el disfraz que usó

Pero esto apenas es el comienzo. Mañana, sábado, la Vía 40 se convertirá en un río de color y alegría con la icónica Batalla de Flores, el desfile más esperado del Carnaval. Carrozas imponentes, comparsas desbordantes de ritmo y disfraces que desafían la imaginación llenarán la avenida mientras barranquilleros y turistas se entregan al jolgorio. ¡Aquí el que no baila, está muerto en vida!

Más noticias: Shakira explotó el Metropolitano en Barranquilla: “Barranquilla, esto es para ti, que viva el Carnaval”

El Carnaval seguirá con toda su fuerza hasta el Miércoles de Ceniza, cuando la fiesta se despide oficialmente con el simbólico entierro de Joselito Carnaval, quien muere de puro guayabo después de días de desenfreno. Pero no se preocupen, porque el otro año vuelve a resucitar y la parranda se repite.

Además de la Batalla de Flores, el domingo y lunes festivo estarán llenos de eventos tradicionales como la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Fantasía, donde el folclore y la creatividad se toman las calles. En cada rincón de Barranquilla, desde los palcos hasta los barrios populares, se respira la alegría y el orgullo de una ciudad que sabe cómo celebrar la vida al ritmo de tambores y cumbia.

El Carnaval de Barranquilla no es solo una fiesta, es una experiencia que se lleva en el alma. Por eso, la invitación es a soltar el estrés, ponerse la mejor pinta y dejarse llevar por la magia de esta celebración única en el mundo. ¡Ajá, y si no lo has vivido, no has vivido nada!