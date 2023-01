Hombre transgénero se convirtió en padre y es tendencia por amamantar a su hijo

“Gracias por todos vuestros mensajes y felicitaciones. Ha sido lo más difícil y deseado que he vivido hasta ahora. La aventura solo acaba de empezar“, escribió en un posteo de Instagram.

Y es que lo que ha llamado la tención entre los usuarios que lo siguen es que Rubén, a diferencia de muchos papás trans que durante su transición deciden someterse a la mastectomía (extirpación de las mamas), él decidió mantenerlas con el fin de querer amamantar a su bebé.

Sin embargo, esto no fue color de rosa, pues la etapa de lactancia para el joven no fue algo sencillo, el hombre padeció de fuertes dolores, sangre y mucha desesperación porque su bebé parecía no querer de su leche. No obstante, a tres meses de tenerla, el hije empezó a aceptar la leche.