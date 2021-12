Hombre se disfrazó de Spider-Man para declararse y lo rechazaron en público

La mujer quedó impactada al ver quién estaba debajo del disfraz.

A propósito del reciente estreno de la película "Spider-Man: No Way Home" un hombre quiso aprovechar el 'boom' que ha tenido la cinta para declararle su amor a una amiga de una forma muy particular: disfrazado de su super héroe favorito frente a unas salas de cine.