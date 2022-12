Hombre dejó su trabajo como ingeniero para vender pollos: pasó a ganar millones

Este fue el caso de un mexicano que viajó a Canadá con el propósito de empezar una nueva vida, lo que ha incentivado a muchos usuarios en querer residir en aquel país como lo hace Erick Ibarra.

Por medio de un video que compartió el mexicano, contó que logró graduarse como ingeniero y trabajar en su campo por un tiempo, en el que agregaba detalles del sueldo que ganaba y los horarios en que debía asistir a su empleo.

Asimismo, agregó algunas fotos y frases con las que detalla que se encuentra en Canadá donde, aunque no ejerce su profesión se dedica a la venta de pollos y gana un mejor sueldo, lo cual deja ver con algunas fotos y videos.

El tiktoker dio a conocer su nuevo sueldo y horarios de trabajo, cosa que dejó impactados a los más de 4.7 millones de personas que vieron su video, debido a que tiene una gran diferencia.

Como era de esperarse, los usuarios por medio de diversos comentarios, mayormente de envidia y admiración, dijeron que desearían obtener ingresos iguales a los de él, mientras otros le lanzaban críticas por "no haberse esforzado".

Además, uno de los puntos que le recalcaron al mexicano es que la diferencia no es muy grande respecto a lo que generaba en México, ya que Canadá es un país costoso.

"Aun así es una madre. Perdón, Canadá es un país caro para vivir", "Pero la vida es muy cara allá, no veo que sea mejor tu sueldo la verdad", "No vale la pena, mejor no te hubieras ido, gastas más en Canadá", "¿Hasta allá por 14 mil a la semana? No gracias", "Seguro se te va como agua, ese país es carísimo", se lee en varios comentarios.