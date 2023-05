Una abuelita fue tirada a un asilo el día de sus cumpleaños.

Según el usuario que se hace llamar Cristian Michell, él trabaja como Uber. Ya sobre las 10 de la mañana el joven decidió parar a desayunar, pero se le olvidó apagar la aplicación y fue entonces cuando recibió la alerta de un nuevo viaje.

Inicialmente él pensó que se trataba de un servicio común y corriente, pero cuando llegó a la dirección vio a una abuelita con unas bolsas negras esperando en la puerta de una casa, esto mientras secaba sus lágrimas con su ropa.

Posteriormente, Cristian, quien no pensó que ella era la pasajera, avisó al usuario que ya estaba esperando y fue entonces cuando le describieron cómo estaba vestida la persona iba a recoger y para sorpresa de él, era la abuelita.

Aún asombrado, el conductor se bajó del auto para ayudarle a la mujer con las bolsas y en ese momento ella empezó a llorar más fuerte. Preocupado Cristian le preguntó si estaba bien y ella le dijo: "yo no me quiero ir, nada más me hice pipi". Tras unos segundos, la abuelita le pidió que le dijera a su hija que ella no había hecho nada malo e incluso de ahora en adelante iba a lavar la ropa.