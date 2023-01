Hasta TransMilenio aprovechó la canción de Shakira y envía mensaje con los Ferrari y los Twingo

Con frases como "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", "Yo valgo por dos de 22", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo" y "Cambiaste un Rolex por un Casio", esta canción ha producido cientos de reacciones.

Algunas fotografías que se han hecho virales mostraron la aparente reacción de varias empresas que fueron nombradas a lo largo de la 'tiradera', una de ellas fue una cuenta de Twitter llamada 'Relojes Casio' que, aunque no se ha confirmado que es la original, escribió, "quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía".

De igual manera, la empresa de transporte público de Bogotá, Transmilenio, se unió a la tendencia y dejó un divertido mensaje en su cuenta de Twitter.

"Más grandes que un Twingo, menos lujosos que un Ferrari 🥹 y te llevamos más rápido por toda Bogotá", fue el trino que compartió 'Transmi'.