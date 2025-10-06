Hamilton, la nueva figura del afrobeats en Colombia, presenta el esperado video oficial de “4Life”, su colaboración junto a Ryan Castro, uno de los artistas más influyentes de la música urbana en Latinoamérica. Este tema hace parte de su álbum, “Afrorockstar”, una producción que lo consolida como referente del género en la región.

En pocos días, “4Life” se convirtió en tendencia y actualmente ocupa el puesto #8 en el listado de las canciones virales de Spotify Colombia, reafirmando la conexión de Hamilton con el público y el alcance global de su propuesta musical.

El video, dirigido por Ronald Xavier, plasma visualmente la esencia de la canción: ese deseo profundo de compartir toda la vida con alguien especial. Rodado en un escenario desértico, con un aire aventurero y cinematográfico, la pieza audiovisual refleja la intensidad del amor y la búsqueda de esa persona que desata locura, pasión y complicidad.

Con un estilo afrobeats estilo kizomba, “4Life” combina sensualidad y sentimiento, sumando la producción de Yelex y Danilo, y el sello inconfundible de Ryan, que aporta su flow característico para darle fuerza a una canción que promete convertirse en un clásico dentro de la nueva ola musical.

Hamilton, quien recientemente fue nominado a los Premios Juventud y confirmó su participación en la gala oficial, continúa sorprendiendo con cada lanzamiento y posicionándose como uno de los artistas más prometedores de la escena urbana y afro en Colombia.