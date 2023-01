Habitante de calle festeja cumpleaños de su perrito con velita para los deseos y todo: una ternura

Gracias sus ganas de salir adelante, Matos, de 26 años de edad, ingresó a un centro de rehabilitación y trabajó en diferentes lugares para vivir en el día a día. Sin embargo, tras varios días de lucha, su calidad de vida mejoró y consiguió su un apartamento.

Sin embargo, el hombre indicó en una entrevista con el Tiempo que no recibió dinero de las cuentas que fueron creadas por los influencers, por esto, creó su propia cuenta.

"Gracias a Dios, antes vivía en una habitación, estoy en un taller de mecánica ayudando y me hago lo del día, no tengo profesión. Cuando las personas se acuerdan de uno me mandan mercado. Lo del taller me ayuda con el arriendo", dijo en una entrevista con el medio anteriormente mencionado.

Lea también: Peludito ladrón, tenía hambre y se robó seis panes en Bogotá sin que lo pillaran

A pesar de esto, el amor a los animales no cambió y, un año después del video que lo hizo conocido, fue grabado celebrando el cumpleaños número cinco de su perro Shaggy en compañía de otro 'peludito', Lupe, quien tiene tres meses.

“Celebrándole el cumpleaños número quinto a mi perro y así como todos los años, pues hoy ya cumple años y vamos a celebrárselo”, expresó en un video que compartió en redes; acto seguido le canta a su perrito la canción de cumpleaños y le da un pedazo de torta.

El hecho llamó la atención de cientos de internautas que quedaron conmovidos con lo sucedido y escribieron algunos mensajes como los siguientes: "El amor de este man, me hace tener fe en la Humanidad", "feliz cumpleaños Shaggy 🎂 🎊🎉🎈🐕 tan lindo Choco!!!! Que Dios los siga bendiciendo a la Nena también, que lo disfruten mucho y se está poniendo viejito, se está poniendo viejito".