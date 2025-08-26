Con “Quiero +”, Greeicy invita a mover el cuerpo con puro “sabroseo”, fusionando su faceta romántica con un costado más pasional. Su objetivo es claro: seguir conectando emocional y energéticamente con su público a través de la música, el baile y el poder visual.

“Quería una canción que transmitiera la sensualidad desde un lugar auténtico. Después de más de 13 años de relación, sentía que muchas de mis canciones hablan desde una perspectiva de soltería con la que ya no me identifico”, comparte Greeicy.

“Quiero +” refleja su actualidad emocional y amorosa, y está pensado para cualquier ocasión, siempre desde el deseo de conectar genuinamente. El videoclip, ambientado en un taller mecánico, se destaca por su coreografía vibrante, su humor y su narrativa disruptiva. En la producción, Greeicy desafía los roles de género, mostrando y, junto a sus bailarinas, se muestran tomando la iniciativa y dando el primer paso en un coqueto juego de seducción.

El video oficial también representa un hito en la carrera de Greeicy, ya que es el primer videoclip que filma en su tierra natal, Cali, Colombia.

Además del lanzamiento de “Quiero +”, Greeicy atraviesa un 2025 lleno de movimiento y logros artísticos. En los últimos meses, ha lanzado sencillos que rápidamente se posicionaron en el Top 10 global de YouTube, como “Limonar”, una emotiva canción que rinde homenaje a sus raíces, su infancia y la maternidad. También presentó “Estas Ganas”, una bachata pop donde introduce a Gigi, un personaje que representa el deseo profundo y las conexiones que trascienden el tiempo y la distancia.

A esto se suma su participación en “Amiga Mía”, una colaboración con Karol G incluida en el exitoso álbum ‘Tropicoqueta,’ que ya supera los 31 millones de reproducciones en Spotify. Como parte de su expansión internacional, Greeicy también protagonizó una impactante sesión fotográfica desde el icónico Empire State Building en Nueva York, reafirmando su presencia y carisma en la escena global.

Con esta nueva etapa, Greeicy reafirma su pasión por el baile, el arte audiovisual y la expresión corporal, demostrando una vez más que su evolución artística está cargada de autenticidad, creatividad y conexión real.